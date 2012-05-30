Невесты устроят парад в Ялте

Парад невест пройдет 8 июня в Ялте, в нем примут участие 50 девушек, сообщили организаторы.

"Важной целью парада является объединение культур разных народов, что очень актуально для нашего региона, поэтому выбрана концепция "Невесты разных стран мира". В мероприятии примут участие 50 девушек из Ялты, Симферополя и Севастополя. Это будут украинские, татарские, европейские, греческие, испанские, индийские, японские невесты", - говорится в пресс-релизе.

В мероприятии примут участие 20 парикмахеров, 15 визажистов, 15 фотографов, а также видеооператоры.

В программе - дефиле, танцы, конкурс стилистов, церемония бракосочетание, бросание букетов.

Парад организовали парикмахер Ирина Бондарева и фотохудожник Наталья Цуканова.