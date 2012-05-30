Рабочий погиб на стройплощадке

Житель Крыма погиб на строительной площадке на юге полуострова - при проведении работ на строителя упали около восьми кубометров земли, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Несчастный случай произошел 29 мая возле жилого комплекса в поселке Массандра.

Мужчине было 30 лет, он из Джанкойского района.

Правоохранители проводят расследование.