Рабочий погиб на стройплощадке

10:25, 30 мая 2012
Крым
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На мужчину упали 8 кубов земли

Житель Крыма погиб на строительной площадке на юге полуострова - при проведении работ на строителя упали около восьми кубометров земли, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. 

Несчастный случай произошел 29 мая возле жилого комплекса в поселке Массандра. 

Мужчине было 30 лет, он из Джанкойского района. 

Правоохранители проводят расследование.

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