Рабочий погиб на стройплощадке
10:25, 30 мая 2012Крым
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На мужчину упали 8 кубов земли
Житель Крыма погиб на строительной площадке на юге полуострова - при проведении работ на строителя упали около восьми кубометров земли, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Несчастный случай произошел 29 мая возле жилого комплекса в поселке Массандра.
Мужчине было 30 лет, он из Джанкойского района.
Правоохранители проводят расследование.
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