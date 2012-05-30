Куницын стал тренером

Генеральный директор спортивного клуба "Таврия" (Симферополь), президент Федерации футбола Крыма Сергей Куницын получил тренерский диплом категории "Б" УЕФА и соответствующую международную лицензию, сообщила пресс-служба "Таврии".

Куницын прошел курс обучения в центре лицензирования Федерации футбола Украины.

"Багаж знаний, полученный во время обучения в Киеве, поможет ему глубже понять тонкости футбола и улучшить качество своей работы на посту генерального директора клуба", - говорится в пресс-релизе.