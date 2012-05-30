Услуги "Крымприроды" будут в 2 раза ниже коммерческих

Стоимость услуг государственной лаборатории, которая заработает на базе республиканского предприятия «Крымприрода», будут в 1,5-2 раза ниже, чем в коммерческих структурах, заявил председатель Совета министров Крыма и лидер крымской организации Партии регионов Анатолий Могилев.



«У нас осталась шикарная лаборатория, которая делает анализы, которые другие лаборатории не делают. Как с ней поступить: списать и выбросить? Нелогично. Поэтому мы создали на ее базе республиканское коммунальное предприятие, которое будет платить средства в бюджет», - сказал Могилев, которого цитирует пресс-служба парторганизации.

В Крыму в настоящий момент работают около 30 субъектов хозяйствования, имеющих право на проведение данного исследовании, Рескомприроды обязан принимать заключения у всех сертифицированных участников рынка.

Кроме того, глава правительства отметил, что попытки ряда политиков раскритиковать создание нового предприятия продиктованы желанием попиариться. «Тем горлопанам, которые орали в Верховной Раде Крыма, я бы советовал так: если есть желание, создайте такое предприятие, получайте сертификат на данную лабораторию и проводите экспертизы, а наш комитет будет их принимать без вопросов. Мы создали коммунальное предприятие, цена на его услугу, которая обязательная для предприятий, на несколько порядков ниже. Отчего шум поднялся? Потому что нужно просто поорать, себя попиарить, что все плохо, что все продается», - заявил крымский премьер.

23 мая депутаты крымского парламента проголосовали за создание «Крымприроды» на базе лаборатории Рескомитета по охране окружающей природной среды.