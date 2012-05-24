Путин и Янукович встретятся летом в Крыму

Президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин встретятся в середине июля в Ялте в рамках заседания Межгосударственной украинско-российской комиссии, сообщил собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в России Владимир Ельченко.

«На сегодняшний день мы продолжаем согласовывать конкретную дату (заседания) в середине июля согласно договоренности президентов. Я думаю, что, скорее всего, речь идет о второй декаде июля. По пожеланию российской стороны, и мы с этим согласились, заседание межгосударственной комиссии будет проводиться в Ялте», - сказал Ельченко.

По его словам, в соответствии с алгоритмом действия межгосударственных механизмов сотрудничества, во второй половине июня должно быть проведено заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества во главе премьер-министров Украины и России Николая Азарова и Дмитрия Медведева.

«Этот вопрос будет обсужден Азаровым во время его встречи с Медведевым 30 мая в Ашхабаде на заседании глав правительств стран СНГ», - сказал посол.

Он отметил, что другие комитеты и подкомиссии межгосударственной комиссии провели свою работу.

По его словам, до встречи президентов должно пройти заседание подкомиссии по вопросам авиационной промышленности.

Ельченко сообщил, что 23 мая украинские дипломаты с коллегами из МИД России обменялись пакетом соглашений и документов, которые могут быть подписаны на уровне премьеров и президентов. «У нас набирается с десяток, а возможно, и больше документов, готовых к подписанию», - сказал он.

В частности, посол напомнил, что на сегодняшний день почти готовы соглашения относительно пребывания ЧФ РФ в Украине, одно из которых регламентирует порядок передвижения военнослужащих и военной техники флота вне границ их дислокации, а также соглашение о взаимодействии при ликвидации стихийных бедствий. Также есть целый ряд экономических соглашений, например, программа сотрудничества в авиационной отрасли на ближайшие годы и тому подобное

Ельченко отметил, что также готова к подписанию декларация о стратегическом партнерстве Украины и РФ.