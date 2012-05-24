Фаны "Горя от ума" соберутся в Крыму

Международные чтения, посвященные творчеству автора "Горя от ума" Александра Грибоедова, пройдут 25-31 мая в Крыму. В Алуште соберутся ученые из Украины, России и дальнего зарубежья, сообщила пресс-служба крымского правительства.

С научными докладами выступят исследователи и переводчики из Великобритании, Японии, США, Германии и Швеции.

Участники чтений "Грибоедов и современность" будут говорить о жизни и творчестве Грибоедова, в том числе, о периоде его пребывания в Крыму. "Именно с Алушты Грибоедов начал путешествие по Южному берегу Крыма летом 1825 года. На центральной площади Алушты в 2002 году установили памятник Грибоедову. Грибоедовские описания Крыма и сегодня сохраняют свою историческую значимость, но крымские записи Грибоедова и период его жизни в Крыму до сих пор недостаточно изучены в литературоведении и истории", - отмечают организаторы встречи.

Среди устроителей чтений - Госархив Крыма, Таврический национальный университет имени Вернадского, Институт русской литературы Российской академии наук.