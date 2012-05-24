Старшеклассников Крыма научат безопасному сексу

Факультативы и спецкурсы по здоровому образу жизни введут в 85% параллелей 10-11 классов школ Крыма с нового учебного года, 68% из которых посвятят профилактике ВИЧ/СПИДа, сообщила пресс-служба крымского правительства.

163 педагога получили свидетельство Крымского института последипломного педагогического образования и могут работать по программе.

Кроме того, во всех ВУЗах сферы управления Министерства образования Крыма ввели спецкурсы «Профилактика рискованного поведения».

По состоянию на начало мая в Крыму зарегистрированы 2036 детей, рожденных от ВИЧ-позитивных матерей, большинство из них уже сняли с учета. Сейчас на «Д» учете состоит 518 детей, из них 123 - с ВИЧ-инфекцией, 50 имеют диагноз СПИД.