"Фишки" курортного сезона-2012 покажут на выставке в Евпатории

Республиканская выставка туристических маршрутов и экскурсионных программ "Новое лицо древнего курорта", посвященная 225-летию крымского туризма, пройдет 25-26 мая в Евпатории, сообщила пресс-служба мэрии.

Участие в мероприятии примут экскурсоводы, туристические фирмы, представители историко-культурных и природных объектов, мастера народных промыслов и ремесел, предприятия, реализующие туристическое оборудование.

"В программе - презентация экспозиций историко-культурных и природных объектов Крыма, туристических маршрутов и экскурсионных программ, мастер-классы, экскурсии по туристическим маршрутам Евпатории", - говорится в пресс-релизе.

Во второй день выставки пройдет фестиваль "Парад туризма". В шествии примут участие представители туристических предприятий, объектов историко-культурного наследия Крыма и творческие коллективы. Парад стартует на Театральной площади. Затем колонны пройдут по центральным улицам города - Дувановской, Фрунзе и набережной Горького - до места проведения выставки: дельфинария.