Евпаторию атаковали дельфины

Три десятка дельфинов можно было наблюдать во вторник в районе курзала в Евпатории, сообщает городской портал «Каламит».

«Дельфины мирно плавали как у самого причала, откуда летом уходят на морские прогулки корабли, так и в глубине залива. По мнению местных рыбаков, "морские гости" пожаловали в Каламитский залив, преследуя рыбу, которой они питаются на глубоководье», - отмечает издание.

Таких «массовых посещений» евпаторийского побережья дельфины не делали давно.

Летом в открытом море они довольно часто сопровождают корабли, которые идут на морские экскурсии в Севастополь. «А вот чтобы у самого берега плавать - такое было только в начале 80-х, когда целое лето на центральный пляж Евпатории приплывал дельфин и с удовольствием фотографировался с отдыхающими», - пишет евпаторийский портал.