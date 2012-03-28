Фирташа заинтересовало развитие Крыма в ближайшую десятилетку

Совет министров Крыма и Федерация работодателей Украины подписали соглашение о сотрудничестве в реализации стратегии экономического и социального развития автономной республики до 2020 года. Подписи под документом поставили председатель Совмина Анатолий Могилев и глава Федерации Дмитрий Фирташ в среду в Симферополе, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Стратегия предусматривает развитие санаторно-курортного и агропромышленного комплексов, промышленности, альтернативных источников энергии и транспортной инфраструктуры.

Могилев подчеркнул, что модернизация экономики Крыма возможна только при активном участии бизнеса. «Власть Крыма готова максимально способствовать в развитии этих стратегических приоритетов и создавать благоприятные условия для работы инвесторов», - сказал он.

Фирташ выразил готовность оказывать поддержку в реализации стратегии. «Имея такую долгосрочную программу, мы можем создать базу для дальнейшего планомерного развития Крыма», - говорит бизнесмен.

Фото Совмина