Крым введет соцкарточки с лета

Совет министров Крыма намерен в конце мая - начале июня ввести социальные карты для представителей льготных категорий, по которым люди смогут покупать продукты со скидкой 5-7%, сообщила министр социальной политики Елена СЕМИЧАСТНАЯ в понедельник на круглом столе в Симферополе.

«Значимость социальной карты велика как никогда, потому что в стране идут реформы, во время которых важно максимально поддержать тех, кто нуждается в защите: ветеранов, многодетные семьи, инвалидов», - сказала министр.

Изготовление карточки обойдется в пределах одной гривны. Тендер проведут в конце апреля. «К лету мы начнем выдачу карточки», - отметила СЕМИЧАСТНАЯ.

Карточки будут с номером, на них также укажут телефоны «горячей линии», по которой можно обратиться с вопросами и пожеланиями. «Бесхозной раздачи не будет», - подчеркнула чиновник.

К программе «Социальная карта крымчанина» намерены присоединиться крупные торговые сети и ряд магазинов в регионах Крыма.

На витринах или при входе в такие торговые объекты предлагается разместить спецлоготипы-стикеры.

Представители общественных и профсоюзных организаций Крыма поддержали программу.

Проект дорабатывается.