Трое детей отравились газом

Трое детей 12, 7 и 3 лет отравились угарным газом в ночь на понедельник в Севастополе, пострадавшие доставлены в больницу, сообщил пресс-центр территориального управления Госгорпромнадзора.

Нечастный случай произошел в многоквартирном доме.

Госгорпромнадзор создал комиссию по техническому расследованию ЧП.

«По предварительным данным, в квартире, где проживают дети, использовались плита и колонка, при наличии двух вытяжек с принудительным побуждением, которые установлены в помещениях ванной и кухни», - сообщил пресс-центр ведомства.