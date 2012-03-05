Трое детей отравились газом

12:12, 05 марта 2012
Крым
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ЧП в Севастополе

Трое детей 12, 7 и 3 лет отравились угарным газом в ночь на понедельник в Севастополе, пострадавшие доставлены в больницу, сообщил пресс-центр территориального управления Госгорпромнадзора.

Нечастный случай произошел в многоквартирном доме.

Госгорпромнадзор создал комиссию по техническому расследованию ЧП.

«По предварительным данным, в квартире, где проживают дети, использовались плита и колонка, при наличии двух вытяжек с принудительным побуждением, которые установлены в помещениях ванной и кухни», - сообщил пресс-центр ведомства.

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