Каракурт покусал пенсионерку

11:00, 25 июля 2011
Крым
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Женщина в реанимации

Каракурт укусил пожилую женщину в Крыму, пострадавшая доставлена в больницу, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС.

Инцидент произошел в выходные в бахчисарайском селе Растущее.

Ядовитый паук покусал 64-летнюю женщину, когда она работала у себя во дворе.

Пострадавшая находится в реанимационном отделении больницы.

Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

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