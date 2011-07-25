Каракурт покусал пенсионерку
11:00, 25 июля 2011Крым
3
Женщина в реанимации
Каракурт укусил пожилую женщину в Крыму, пострадавшая доставлена в больницу, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС.
Инцидент произошел в выходные в бахчисарайском селе Растущее.
Ядовитый паук покусал 64-летнюю женщину, когда она работала у себя во дворе.
Пострадавшая находится в реанимационном отделении больницы.
Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter