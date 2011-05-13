50 здравниц готовят в межсезонье скидки для заманивания туристов

50 круглогодичных здравниц и 20 сертифицированных отелей Крыма осенью этого года намерены снизить цены на свои услуги для привлечения в межсезонье туристов, в том числе россиян, заявил первый замминистра курортов и туризма Крыма Александр ЛИЕВ в Москве, сообщила пресс-служба курортного ведомства.

«Министерство курортов и туризма Крыма готовит специальный проект по продвижению межсезонья в Крыму «Осень-2011». Предполагается, что участники проекта снизят цены на проживание до уровня себестоимости», - сказал ЛИЕВ.

В частности, уже определены 50 круглогодичных здравниц полуострова, которые готовы в рамках проекта предложить специальные цены на свои услуги. В проекте будут участвовать крупнейшие крымские, российские, прибалтийские, польские и белорусские туроператоры, которые возьмут на себя обязательства по загрузке санаториев.

Также к участию в проекте будут привлечены перевозчики. Предполагается, что они разработают специальные ценовые предложения в крымском направлении на осенний период.