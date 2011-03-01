Стадион в Севастополе создадут на месте продрынка

Власти Севастополя намерены построить легкоатлетический стадион на месте, где последние 20 лет размещается мелкооптовый продовольственный рынок «Чайка», а до этого был стадион выступавшей во второй лиге городской футбольной команды.

«Я думаю, все за то, чтобы мы решали два вопроса: это сохранение рабочих мест мелких предпринимателей и создание условий для того, чтобы наши люди занимались спортом, физкультурой. Сейчас логично построить легкоатлетический стадион и отдать его ДЮСШ №1, потому что практически без базы оставили людей, которые занимаются лёгкой атлетикой, поэтому никаких мер против рынка “Чайка” нет», - сказал журналистам председатель Севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ, комментируя пикет здания администрации работниками рынка.

По его словам, предприниматели не должны остаться без рабочих мест, поэтому рынок будет перенесён в район торгового комплекса на месте бывших продовольственных складов по улице Соловьева, где есть земельный участок площадью 2,6 гектара. «Мы хотим, чтобы рынок туда переместился. Надо в плановом порядке осуществить эту работу», - сказал САРАТОВ.

В Севастополе функционирует 31 рынок, где работают 13 тысяч человек.