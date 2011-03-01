Премьер Крыма собрался в отпуск

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ намерен с 9 марта уйти в отпуск, который продлится, ориентировочно, три с половиной недели.

«Я думаю, что буду отдыхать, как положено по закону, - 24 дня», - сказал крымский премьер во вторник журналистам в Симферополе.

Он добавил, что планирует провести отпуск с семьей.

ДЖАРТЫ считает, что в его отсутствие Совмин справится с работой.

«Я не боюсь, как многие сейчас говорят: "Василий Георгиевич, вы уедите, начнутся снова разговоры (об отставке), действия". У нас достаточно серьезный коллектив работает», - заявил руководитель правительства автономной республики.

Напомним, крымский парламент в ноябре 2010 года переизбрал ДЖАРТЫ на пост председателя Совмина Крыма, который он занимал с марта.

С конца ноября 2010-го по начало января 2011-го ДЖАРТЫ лечился за границей. В Крыму в это время ходили слухи о его отставке.