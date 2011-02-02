4 торговцев амфетамином отправлены в СИЗО
20:37, 02 февраля 2011Крым
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Наркотик сбывали в Крыму и Виннице
В Крыму ликвидирована организованная преступная группа, которая распространяла амфетамин на полуострове и в городе Винница во второй половине 2010 года, сообщила пресс-служба прокуратуры автономии.
В отношении 4 членов ОПГ возбуждено уголовное дело по статье «сбыт психотропных веществ в составе организованной группы». Санкция части 3 статьи 307 Уголовного кодекса - лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Наркоторговцам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей
Следствие по делу ведут сотрудники органов внутренних дел, его ход контролирует прокуратура.
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