4 торговцев амфетамином отправлены в СИЗО

В Крыму ликвидирована организованная преступная группа, которая распространяла амфетамин на полуострове и в городе Винница во второй половине 2010 года, сообщила пресс-служба прокуратуры автономии.

В отношении 4 членов ОПГ возбуждено уголовное дело по статье «сбыт психотропных веществ в составе организованной группы». Санкция части 3 статьи 307 Уголовного кодекса - лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Наркоторговцам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Следствие по делу ведут сотрудники органов внутренних дел, его ход контролирует прокуратура.