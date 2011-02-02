Дело педофила ушло в суд

Прокуратура направила в Евпаторийский городской суд уголовное дело по подозрению жителя Крыма в развращении восьмерых детей. В материалах дела фигурируют 17 эпизодов распутных действий, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники милиции задержали тридцатидвухлетнего неженатого жителя Севастополя (уроженца Красноперекопска) в ноябре 2010 года в Евпатории. Мужчина, имея опыт работы преподавателем, легко знакомился с мальчиками, заводил их в безлюдные места, где удовлетворял половую страсть неестественным способом. Сначала были установлены семь потерпевших. Большинство мальчиков воспитывались без отцов. В январе 2011 года выявлены новые эпизоды распутных действий крымчанина.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «развращение несовершеннолетних» и «насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом» Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемый находится под стражей.

Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит до 12 лет тюрьмы.