Несовершеннолетние совершают меньше преступлений в Севастополе

В Севастополе за 7 месяцев несовершеннолетними совершено 57 преступлений, что на 12,3% меньше, чем за аналогичный период 2009 года, сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника криминальной милиции по делам детей севастопольского управления МВД Виктор ШЕСТАКОВ.

На 76,9% снизилось количество грабежей, совершенных несовершеннолетними (3 против 13 в 2009 году).

Не зарегистрировано ни одного преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

На 50% снизилось количество преступлений, связанных с нанесением телесных повреждений.

Сотрудники криминальной милиции по делам детей за 7 месяцев поставлили на профилактический учет 77 несовершеннолетних. По состоянию на 1 августа на профилактических учетах состоит 217 подростков. За склонность к употреблению алкогольных напитков состоят на учете 23 подростка, 28 несовершеннолетних состоят на учете за склонность к употреблению наркотических и токсических веществ.