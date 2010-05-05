Россия нацелилась на единую курортную инфраструктуру с Крымом

Строительство моста через Керченский пролив станет толчком для развития курортных возможностей Крыма и Краснодарского края России и улучшения инвестиционного климата в этих регионах, считает посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ, передает УНИАН.

«Мост, с моей точки зрения, дает возможность связать в единое целое ту рекреационную, курортную инфраструктуру, которая существует в двух государствах. А раз это будет единая инфраструктура, то можно ожидать, что и в Краснодарском крае, и в Крыму создастся совершенно другой инвестиционный климат: пойдут дополнительные средства, будут созданы рабочие места, будут развиваться дороги», - сказал посол журналистам в Симферополе после встречи с руководителем крымского парламента Владимиром КОНСТАНТИНОВЫМ.

По словам ЗУРАБОВА, строительство моста актуально в преддверии Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«Если Крымский полуостров и Краснодарский край свяжет мост, то, с учетом того, что Россия в ближайшие годы затратит довольно серьезные средства для развития инфраструктуры отдыха - проведения Олимпиады в Сочи - все бы были заинтересованы, чтобы развитие курортных возможностей российского черноморского побережья было бы также каким-то толчком в развитии таких же возможностей в Крыму», - отметил дипломат.

ЗУРАБОВ не исключает, что руководители России и Украины могут в скором времени подписать соглашение о сроках начала строительства моста.

«Если политики на высшем уровне примут такое решение, а сейчас у меня есть основание считать, что и российское, и украинское руководство осознает всю значимость этого проекта, я думаю, у нас откроется новое будущее», - сказал российский посол.

Мост через Керченский пролив мог бы сократить транспортный путь из Херсона (Украина) в Новороссийск (РФ) на 450 километров.

Крымский премьер Василий ДЖАРТЫ в апреле заявил, что убедил президентов России и Украины Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Виктора ЯНУКОВИЧА в необходимости скорейшего строительства моста.