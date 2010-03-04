Видят ли украинцы угрозу демократии и свободе слова (опрос)

54,6% украинцев считают, что свободе слова в Украине в ближайшее время ничто не угрожает, свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина 1-3 марта.

На вопрос «Существует ли угроза свободе слова в Украине?» ответ «точно нет» дали 33,2% респондентов, «скорее нет» - 21,4%.

Опасаются угрозы демократии и свободе слова более трети опрошенных (38,5%). Из них ответ «точно да» дали 22,1%, «скорее да» - 16,4%. Затруднились ответить на вопрос 6,9%.

Как отмечают эксперты, большая часть респондентов - 62,1% - считает, что Украине сегодня нужна демократическая власть. Из них около трети опрошенных - 36,8% - уверены, что власть должна быть «точно демократическая», а около четверти - 25,3% - «скорее демократическая».

Более четверти украинцев - 28,1% - высказались в пользу авторитарной власти в стране. Из них 13,2% считают, что власть должна быть «точно авторитарная», 14,9% - «скорее авторитарная». Затруднились ответить на вопрос 9,7%.

Институт Горшенина опросил 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.