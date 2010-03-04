Инфляция в Украине в этом году составит до 10% - МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует инфляцию в Украине в этом году на уровне не более 10%, заявил постоянный представитель МВФ в стране Макс АЛЬЕР, передает УНИАН

Он отметил, что это предварительные прогнозы Фонда, окончательные будут оглашены позже.

Представитель МВФ в Украине заявил, что одним из основных факторов роста экономики станет экспортная составляющая.

Ранее секретариат президента Украины прогнозировал, что по итогам 2010 года рост потребительских цен составит 12,5%, а рост цен производителей - 14%.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2009 г. по отношению к ноябрю составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2008 года) - 12,3%.

В январе-декабре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, инфляция составила 15,9%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).