Пенсионный фонд рассчитывает на Зурабова в погашении долга ЧФ

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Севастополе рассчитывает на помощь нового посла России в Украине Михаила ЗУРАБОВА в погашении Строительным управлением Черноморского флота РФ задолженности в размере более 11 млн. грн., заявила начальник ведомства Татьяна КРАВЦОВА.

"Мы выиграли у них (стройуправления) апелляционный суд, и восстановили их в статусе банкрота. Они сегодня опять обращаются в апелляцию, затягивают вопрос", - сказала КРАВЦОВА на совещании в понедельник.

Она обратилась к главе администрации Севастополя Сергею КУНИЦЫНУ с просьбой поддержать письмо Пенсионного фонда к новому послу.

"Поскольку ЗУРАБОВ бывший председатель правления Пенсионного фонда РФ, а теперь он посол РФ, мы хотели бы обратиться к нему с письмом за вашей подписью, чтобы он нам все-таки оказал помощь по погашению задолженности", - сказала КРАВЦОВА.

Она заявила, что 11 млн. грн. хватило бы, чтобы "вообще не задержать" график выплаты пенсий в Севастополе.

КУНИЦЫН пообещал подписать письмо.