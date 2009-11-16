На дорогах Крыма ищут опасный груз

Рейды-проверки под названием «Опасный, крупногабаритный и тяжелый груз» начались в Крыму. Операция продлится на территории полуострова до 9 декабря, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции автономии.

Сотрудники ГАИ проверят соблюдение водителями грузовиков Правил дорожного движения, документацию, информационные таблицы и знаки опасности, противопожарные средства.

У водителя обязательно должно быть разрешение, выданное ГАИ по месту получения груза, отметили в пресс-службе.

Госавтоинспекция напоминает: за нарушение ПДД при перевозке опасного, крупногабаритного и тяжеловесного груза водитель привлекается к административной ответственности и должен выплатить штраф в размере от 510 до 680 гривен.

Для должностных лиц, отвечающих за комплектацию и техническое состояние перевозящего опасные грузы транспорта, предусмотрен штраф от 680 до 850 гривен.