Спикер Крыма расправился с противниками

Часть оппонентов крымского спикера Анатолия ГРИЦЕНКО лишилась должностей в Совете министров и Верховной Раде автономии.

Кадровые решения принимались сегодня на внеочередном заседании крымского парламента «пакетом», без обсуждения. Заседание заняло всего несколько минут.

Депутат от партии «Союз» Владимир КЛЫЧНИКОВ уволен с должности председателя постоянной комиссии ВР Крыма по местному самоуправлению и административно-территориальным вопросам. Этот пост занял депутат из фракции блока «За Януковича!» Павел ИЕНО.

Должность главы постоянной комиссии парламента по аграрным и земельным вопросам досталась члену фракции «Курултай-Рух» Абмажиту СУЛЕЙМАНОВУ вместо уволенного депутата от «Союза» Игоря ДЫШЛЕВОГО.

Парламентарий от «Союза» Светлана САВЧЕНКО уволена с должности главы постоянной комиссии ВР Крыма по соцвопросам, здравоохранению и делам ветеранов. Этот пост пока остается вакантным.

Депутат из фракции блока «За Януковича!» - оппонент крымского спикера-«регионала» - Петр ЗАПОРОЖЕЦ лишился должности председателя контрольной комиссии парламента по вопросам приватизации. Вместо него этот пост занял Сергей КАЗАЧЕНКО - член фракции «Крым», сформированной «Блоком Куницына».

Депутат Евгений МИХАЙЛОВ (фракция блока «За Януковича!») уволен с должности первого вице-премьера Крыма. Этой же должности лишился Эдуард ГРИВКОВСКИЙ, член партии «Союз».

Вместо них должности первых вице-премьеров заняли депутаты из фракции блока «За ЯНУКОВИЧА!» Татьяна УМРИХИНА и Николай КОЛИСНИЧЕНКО. Ранее они работали на должностях заместителей председателя Совмина.

Депутат из фракции «Крым» Виталий СТАДНИК назначен на должность вице-премьера.

Анатолий ПЕТРОВ (которого поддерживал «Союз») уволен с должности министра ЖКХ Крыма, вместо него назначен Владимир БАЖЕНОВ, который ранее уже работал на этом посту.

Кроме того, из-за достижения предельного возраста прохождения госслужбы Сервер САЛИЕВ освобожден от должности председателя Республиканского комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. Вместо него назначен Эдуард ДУДАКОВ.

Оппозиция считает решения незаконными и собирается оспорить их в суде. «Нарушено всё! Вопросы должны зачитываться, процедура голосования должна быть представлена от начала и до конца», - заявил журналистам Александр СВИСТУНОВ, депутат-оппозиционер, лидер партии «Русский блок».

«В Крыму организовывается частное предприятие, которое возглавляет господин ГРИЦЕНКО, который назначает, кого хочет и как хочет», - добавил он.

«Все решения приняты в строгом соответствии с регламентом, попытки обжаловать решения обречены на провал», - подчеркнул ГРИЦЕНКО.

В ответ на действия главы парламента его оппоненты - лидер Русской общины Крыма, первый вице-спикер парламента автономии Сергей ЦЕКОВ, глава комиссии ВР Крыма по науке и образованию Анатолий ЖИЛИН (представитель Русской общины) и руководитель комиссии по культуре, делам молодежи и спорту Олег РОДИВИЛОВ (лидер крымской организации партии «Русский блок») - заявили об уходе со своих постов. «Обращаемся к Верховному совету Крыма (с просьбой) принять нашу отставку», - сказал ЦЕКОВ журналистам.

Ситуация в крымском парламенте обострилась в конце прошлого года.

В начале сентября 2009 года А.ГРИЦЕНКО возвратил группе депутатов-оппозиционеров (главным образом - представителям Русской общины, партий «Союз» и «Русский блок») документ с требованием созвать внеочередную сессию для рассмотрения вопросов о его отставке и отчете правительства автономии.