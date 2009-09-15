Реском компартии подорвал «Ленин»

Геннадий КОСИНОВ, известный в уголовной среде под кличкой «Ленин», устроил взрыв в здании республиканского комитета Компартии, утверждает Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Крыму спустя десять лет после происшествия.

В распространенном сегодня сообщении пресс-служба милиции напоминает, что взрыв в здании Рескома, которое находится в центре Симферополя, прогремел в мае 1999 года. Частично разрушилось помещение Рескома, а в близлежащих домах были выбиты стекла.

«Указание на взрыв Рескома Компартии Крыма было дано руководителями организованной преступной организации «Башмаки» за то, что Леонид ГРАЧ (лидер коммунистов Крыма) на посту председателя Верховного Совета Крыма поддерживал деятельность крымской милиции по борьбе с бандитизмом на полуострове. Установлен исполнитель преступления - Геннадий КОСИНОВ, 1968 года рождения», - сказано в сообщении.

По данным милиции, в настоящее время «Ленин» является гражданином России и проживает на территории Московской области.

«Согласно действующей Конституции Российской Федерации запрещена выдача лиц, совершивших преступления, другим странам», - отметили в пресс-службе главка, добавив, что милиция готовит материалы о направлении через Генпрокуратуру Украины дела о взрыве в Рескоме прокуратуре РФ для привлечения КОСИНОВА к уголовной ответственности.

ГРАЧ возглавлял крымский парламент с 1998 по 2002 годы.

Нынешний начальник милиции Крыма Геннадий МОСКАЛЬ уже работал на этой должности с 1997 по 2000 годы.