Почему после общения с милицейским патрулем умер крымчанин?

Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия в Евпатории, в результате которого скончался местный житель.

По данным правозащитников, мужчина умер от повреждений, которые нанесли ему сотрудники патрульно-постовой службы.

Надзорное ведомство Евпатории возбудило дело по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса - нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, сообщил представитель пресс-службы прокуратуры Крыма. Задержан дежурный инспектор горотдела.

Правозащитник Марк БЕН-НАИМ утверждает, что милицейский патруль в начале августа задержал мужчину и доставил его в дежурную часть горотдела. «Там они вымогали у него деньги, подвергли пыткам.Когда увидели, что человеку плохо, отвели домой, при этом нигде не записали, что задерживали его», - отметил правозащитник.

После этого мужчина скончался. «У него были разрыв селезенки и другие повреждения, которые повлекли смерть», - заявил БЕН-НАИМ.

«У милиции (участников инцидента) такая версия: шел пьяный человек по улице, напал на милицейский патруль, его привели в отделение милиции, он оттуда убежал. Когда бежал, упал на лестнице, разорвал селезенку, после этого побежал так, что они его догнать не смогли. Именно фактом побега дежурный объясняет отсутствие записи о задержании», - сказал правозащитник, добавив при этом: версия не выдерживает никакой критики, а экспертиза не подтвердила, что мужчина был пьян.

В милиции Крыма подтвердили факт возбуждения уголовного дела и задержания дежурного. «Прокуратура разбирается. Там противоречивые показания», - отметил собеседник.