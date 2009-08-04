Антиконкурентные действия горсовета Алушты прекратили

Антиконкурентные действия Алуштинского городского совета, который установил размер сбора за предоставление разрешения на размещение объектов стационарной или передвижной торговли в зависимости от места регистрации субъекта хозяйствования, прекращены.

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

Крымское отделение АМКУ установило, что если предприятие было зарегистрировано в Алуште, то размер сбора был ниже, чем сбор для предприятий, которые были зарегистрированы, например, в Симферополе.

"В ходе рассмотрения дела горсовет урегулировал свою деятельность, устранив дискриминационный подход", - заверили антимонопольщики.