Антиконкурентные действия горсовета Алушты прекратили
17:11, 04 августа 2009Крым
3
Установил "таксы" для своих и чужих
Антиконкурентные действия Алуштинского городского совета, который установил размер сбора за предоставление разрешения на размещение объектов стационарной или передвижной торговли в зависимости от места регистрации субъекта хозяйствования, прекращены.
Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.
Крымское отделение АМКУ установило, что если предприятие было зарегистрировано в Алуште, то размер сбора был ниже, чем сбор для предприятий, которые были зарегистрированы, например, в Симферополе.
"В ходе рассмотрения дела горсовет урегулировал свою деятельность, устранив дискриминационный подход", - заверили антимонопольщики.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter