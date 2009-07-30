ЧФ РФ дает неполную информацию о принятых на работу севастопольцах

Руководство Севастопольского городского центра занятости обеспокоено неполнотой информации Черноморского флота России о принятых на работу жителях города.

«Настораживает следующая ситуация: по состоянию на 1 января в штатах ЧФ РФ числилось 17,5 тысяч рабочих и служащих. Сокращено с начала около 1600 человек. Но сейчас, по состоянию на 1 июля, опять-таки в штатах ЧФ РФ числится 17 тысяч человек». То есть, «если отнять от 17,5 тысяч 1600 человек, то будет меньше 16 тысяч. Но почему тогда цифра 17 тысяч?! Значит, идет прием на работу на ЧФ РФ. Об этом приеме мы не знаем. Нам официально отчитались о принятии на работу новых сотрудников только по 300 лицам», - сказал исполняющий обязанности директора центра Александр ШАПИРО в интервью телеканалу «Бриз».

По словам чиновника, у него, «возникает вопрос о законности действий, которые совершаются администрацией ЧФ РФ».

Командование российского ЧФ предупредило городскую службу занятости о высвобождении в связи с происходящим реформированием структур флота около 7 тысяч сотрудников, 1600 из них уже сокращены.

«На сегодняшний день к нам из бывших рабочих и служащих ЧФ РФ за помощью обратились и уже получают пособие и весь спектр социальных услуг более 300 человек», - сказал ШАПИРО.

Он добавил: в этом вопросе есть и другой аспект, психологический. «Бывшие сотрудники частей и учреждений ЧФ РФ - люди достаточно хорошо оплачиваемые, они получают максимальный уровень пособий, который должен быть не выше средней заработной платы по региону, сейчас это около 1980 гривен. То есть, получая такое пособие, человек незаинтересован в своем быстрейшем трудоустройстве, поскольку средняя зарплата по предлагаемым вакансиям - 1080 гривен», - отметил исполняющий обязанности директора центра занятости.