Число отдохнувших в Крыму составило 1 миллион 600 тысяч

1 миллион 600 тысяч человек отдохнули в Крыму с начала года. Количество курортников по сравнению с аналогичным периодом 2008-го года сократилось на 14,3%, говорится в оперативных данных Министерства туризма автономии.

Сегодня в Крыму работают 549 здравниц, коэффициент заполняемости составляет 75,7%. В прошлом году функционировали 558 курортных учреждений, заполняемость была 85,6%.

Организованно в здравницах автономии отдохнули 374,7 тыс. человек, это на 17% меньше, чем за тот же период минувшего года, сообщают исполкомы и райгосадминистрации курортных регионов.