Умер автор романа «Остров Крым»

В Москве на 77-м году жизни скончался известный российский писатель Василий Аксенов.

Об этом сообщил РИА "Новости" завотделением реабилитации НИИ нейрохирургии при госпитале имени Бурденко Владимир НАЙДИН, который долгое время был лечащим врачом писателя.

”Он находился в тяжелом состоянии в последнее время в московских клиниках после полученной в автокатастрофе травмы. Он скончался во второй половине дня в понедельник”, - сказал собеседник агентства.

В.Аксенов - автор таких произведений, как ”Апельсины из Марокко”, ”Остров Крым”, ”Ожог”, ”Московская сага” и многих других.