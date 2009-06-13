Неподалеку от Севастополя пропали двое парней

Неподалеку от Севастополя ищут двух ребят, которые катались на лодке по озеру.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, пятеро ребят с 10 июня отдыхали возле пруда села Алсу в 17 километрах к югу от Севастополя. 11 июня двое 20-летних парней отправились на лодке на прогулку по пруду и не вернулись. Спустя несколько часов их друзья обратились в милицию с заявлением о поиске пропавших.

Поиск ведут спасатели МЧС, работники базы отдыха «Алсу» и местные жители.

Найдена резиновая лодка, а посреди водоема – 2 весла.