Украина может потерять 50% урожая абрикоса, персика и ягод

Специалисты прогнозируют потерю 50% урожая абрикоса, персика и ягод из-за заморозков.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.

По ее словам, отрицательные температуры негативно повлияли на фруктовые деревья, которые сейчас как раз в фазе цветения.

Т.АДАМЕНКО говорит, что масштаб повреждения зависит от территории и продолжительности влияния низких температур. «Но можно говорить, что около 50%, а возможно и больше, урожая персика, абрикоса и ягодных мы потеряем», - сказала она.

«Цветы абрикоса выдерживают минус 3, а у нас было минус 9. То есть повреждения будут массовыми», - сказала Т.АДАМЕНКО, отметив, что абрикосы для Украины стали уже экзотическим фруктом.