Яценюк обещает слёзы и пот

Лидер инициативы «Фронт перемен», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК уверен в приходе своей команды к власти, при этом не обещает быстрых изменений в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал сегодня в Симферополе в ходе презентации Крымской организации своей инициативы.

«У меня нет сегодня сомнений, что мы придем к власти», – подчеркнул лидер «Фронта перемен».

По его мнению, две политсилы – БЮТ и Партия регионов – и «власть в целом» создали в стране такие условия, когда власть «валяется на земле». «Она фактически сегодня в таком состоянии, что ее надо поднять и взять», – сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом, сказал он, взять власть – это простая задача. «Самая сложная задача – что с ней (с властью) сделать, самая сложная задача – выполнить то, что будет обещано», – сказал А.ЯЦЕНЮК. Лидер «Фронта перемен» отметил, что именно поэтому на первом этапе он обещает только то, что когда-то обещал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. «А он обещал две гениальные вещи: слёзы и пот. По-другому изменений в стране невозможно произвести (когда Черчилль стал премьер-министром, то он произнес ставшую исторической фразу: «Я не могу предложить вам ничего, кроме крови, тяжёлого труда, слёз и пота» – ред.)», – сказал А.ЯЦЕНЮК.

«Завтра утром с приходом новой власти, мы проснемся не в другой стране, мы проснемся в той же стране. Поэтому надо засучить рукава и пахать, работать в каждом в каждом отдельно взятом направлении», – добавил он.