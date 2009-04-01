Анонсы на 2 апреля

10.00. Внеочередная 47-я сессия Симферопольского городского совета V созыва в большом зале городского совета (ул. Толстого, 15).

На рассмотрение выносятся вопросы:

- о Программе ремонта, содержания и эксплуатации городских улиц в 2009 году;

- о Программе развития дорожного движения и повышения его безопасности в г. Симферополе на 2009-2012 годы;

- о внесении изменений и дополнений в решение 45-й сессии городского совета V созыва от 12 февраля 2009 года № 681 «О городском бюджете на 2009 год» (с изменениями и дополнениями);

- об обращении депутатов Симферопольского городского совета V созыва к Президенту Украины Ющенко В.А., Премьер-Министру Украины Тимошенко Ю.В., Председателю Верховной Рады Украины Литвину В.М.;

- о внесении изменений в решение 6-й сессии городского совета V созыва от 10 августа 2006 года № 29 «об утверждении персонального состава исполнительного комитета Симферопольского городского совета V созыва» (с изменениями и дополнениями).

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11.00. Информационно-методический семинар по теме: "Особенности Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления-2009 в условиях реалий настоящего времени".

Место проведения: зал заседаний Верховной Рады Крыма (2-й этаж).

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11.30. Благотворительный фонд «Анти-СПИД» передаст мобильную клинику в рамках благотворительной программы «Створення, оснащення та підтримки роботи мобільних клінік, спрямованої на лікування, профілактику та моніторинг стану здоров’я ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей в регіонах України».

Симферополь, КРУ «Центр здоровья» (ул. Пушкина, 3).

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14.00. Заседание постоянной комиссии ВР Крыма по аграрным и земельным вопросам, экологии и рациональному природопользованию.

Место проведения: каб. № 609 ВР АРК.

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14.00. В общеобразовательной школе № 7 в Симферополе (ул. Аксакова, 10, тел. 25-81-67) состоится презентация системы видеонаблюдения для охраны городских учреждений образования.

Эта школа – единственная в Симферополе, где на сегодняшний день установлена подобная система.

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15.00. Вечер памяти известного крымского журналиста, более 20 лет возглавлявшего крымскую редакцию радио «Маяк», Владимира Плотникова.

Симферополь, ул. Набережная, 29а (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Франко, малый зал).