Анонсы на 2 апреля

10:20, 01 апреля 2009
Крым
1

10.00. Внеочередная 47-я сессия Симферопольского городского совета V созыва в большом зале городского совета (ул. Толстого, 15).

На рассмотрение выносятся вопросы:

- о Программе ремонта, содержания и эксплуатации городских улиц в 2009 году;

- о Программе развития дорожного движения и повышения его безопасности в г. Симферополе на 2009-2012 годы;

- о внесении изменений и дополнений в решение 45-й сессии городского совета V созыва от 12 февраля 2009 года  № 681 «О городском бюджете на 2009 год» (с изменениями и дополнениями);

- об обращении депутатов Симферопольского городского совета V созыва к Президенту Украины Ющенко В.А., Премьер-Министру Украины Тимошенко Ю.В., Председателю Верховной Рады Украины Литвину В.М.;

- о внесении изменений в решение 6-й сессии городского совета V созыва от 10 августа 2006 года № 29 «об утверждении персонального состава исполнительного комитета Симферопольского городского совета V созыва» (с изменениями и дополнениями).

***

11.00. Информационно-методический семинар по теме: "Особенности Всеукраинского конкурса проектов и программ развития местного самоуправления-2009 в условиях реалий настоящего времени".

Место проведения: зал заседаний Верховной Рады Крыма (2-й этаж).

***

11.30. Благотворительный фонд «Анти-СПИД» передаст мобильную клинику в рамках благотворительной программы «Створення, оснащення та підтримки роботи мобільних клінік, спрямованої на лікування, профілактику та моніторинг стану здоров’я ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей в регіонах України».

Симферополь, КРУ «Центр здоровья» (ул. Пушкина, 3).

***

14.00. Заседание постоянной комиссии ВР Крыма по аграрным и земельным вопросам, экологии и рациональному природопользованию.

Место проведения: каб. № 609 ВР АРК.

***

14.00. В общеобразовательной школе № 7 в Симферополе (ул. Аксакова, 10, тел. 25-81-67) состоится презентация системы видеонаблюдения для охраны городских учреждений образования.

Эта школа – единственная в Симферополе, где на сегодняшний день установлена подобная система.

***

15.00. Вечер памяти известного крымского журналиста, более 20 лет возглавлявшего крымскую редакцию радио «Маяк», Владимира Плотникова.

Симферополь, ул. Набережная, 29а (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Франко, малый зал).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter