В Крыму мартовские пенсионные выплаты профинансированы на 100%

Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Крыму по состоянию на сегодня пенсионные выплаты профинансированы в сумме 521,2 млн. грн., что составляет 100,0% от месячной потребности.

По данным ГУ ПФУ в автономии, на выплаты через отделения почтовой связи, перечислено 271,3 млн. грн. Это обеспечивает выплату пенсии 313,7 тыс. пенсионерам, получающим деньги с 4 по 22 марта.

На банковские учреждения, уполномоченные производить выплату пенсий, перечислено 249,9 млн. грн. Это обеспечивает выплату 237,7 тыс. пенсионерам, получающим пенсии в банках с 4 по 25 марта.