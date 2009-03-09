Обращение Ющенко по случаю Дня Шевченко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинцев верить в свои силы и стараться действовать вместе.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом говорится в обращении Президента по случаю Дня Тараса Шевченко.

«Дорогой Украинский народ,

Дорогие соотечественники,

Сегодня - День рождения Тараса Шевченко.

Я хочу сказать о нас.

Мы - великий, разный, непростой, искренний народ, который умеет сильно любить. Но часто и особенно убедительно - любить не себя. Мы - украинцы. Боремся за правду и сильнее всего - друг с другом. Мы - украинцы. Титул этой земли. «Великие самодержцы». И исправные искатели себя в чужом слове и в чужой жизни. Опытные просители чужой ласки по чужим столицам.

«Великих слів велика сила...»

Это - мы. И, впрочем, это - тоже мы:

Способные на изменения.

Способны стать нацией.

Уже преисполненные этой идеей. Не развеянные. Не разменянные. Не раскупленные. Способные на поступок.

Если в вечности есть дух, который не теряет силы вести с Господом разговор за Украину и за нас, то, я верю, что этот дух - Шевченко.

Не идол. Не божество. Не икона. Дух. Наш вечный, праведный дух. Его день - это наше рождение. Мы способны ценить Его день без фальши, с естественным человеческим уважением, за которым - уважение к себе.

Сейчас сложно. Сейчас очень непросто. Но все станет на свои места. У меня нет ни малейших сомнений, и эту уверенность хочу передать вам.

«Блаженний муж на лукаву

Не вступає раду,

І не стане на путь злого

І з лютим не сяде...»

Надо верить в нашу силу. Надо быть собой. Надо стараться действовать вместе - особенно сейчас. Без корысти, продажности, жадности. Помогая друг другу и хорошо осознавая значение той цели, которая перед нами. И мы все сумеем сделать.

Именно об этом я хотел сказать сегодня. В День Шевченко. В наш День.

Сказанное Им - правдиво:

«Діла добрих обновляться,

Діла злих загинуть...».