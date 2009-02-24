В Судаке – новый начальник милиции

Новом начальником милиции в Судаке назначен полковник милиции Олег ГАРБАР.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, до этого О.ГАРБАР возглавлял линейный отдел милиции в аэропорту «Борисполь». Ранее после окончания Харьковского университета внутренних дел 7 лет работал в Управлении уголовного розыска в ГУМВС Украины в Крыму, потом – 4 года в Департаменте уголовного розыска МВД Украины.

«За низкие результаты в оперативно служебной деятельности освобождены от занимаемых должностей начальник Судакского горотдела полковник милиции Владимир МОГИЛЕВСКИЙ и первый заместитель начальника – начальник криминальной милиции Судакского райотдела майор милиции Махмуд ЯЛАЛОВ», – говорится в сообщении.