У Президента намекают, что Луценко должен уйти

В Секретариате Президента Украины подчеркивают, что после инцидента при участии спецподразделения милиции «Беркут» в крымском поселке Мирное Юрий ЛУЦЕНКО должен подать в отставку с должности министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

«Хочу обратить ваше внимание, что в демократическом обществе после подобных инцидентов руководители ведомств подают в отставку», - сказала она.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент взволнован нечеловеческими и крайне непрофессиональными действиями милиции.

В частности, речь идет о спецподразделении «Беркут», вследствие действий которого серьезно пострадал житель крымского поселка Мирное Мустафа ХАИРОВ.

В.ЮЩЕНКО требует от министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО в семидневный срок выплатить М.ХАИРОВУ материальную компенсацию за нанесенный вред.