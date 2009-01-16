УНП советует Тимошенко поговорить с Путиным о повышении платы для ЧФ

Народный депутат Украины, заместитель председателя Украинской народной партии Ярослав ДЖОДЖИК рекомендует премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО на встрече в Москве затронуть вопрос повышения арендной платы для Черноморского флота России.

Об этом сообщили в пресс-службе УНП. (Завтра Ю.ТИМОШЕНКО должна в Москве встретиться с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ – УНИАН.)

"За аренду военно-морской базы в Севастополе Россия должна была бы уже с 1 января платить по рыночной цене, если бы Верховная Рада и Кабинет министров поддержали инициативу УНП 2008 года – расплатиться с остатком долга Украины за энергоносители перед Россией", – заявил Я.ДЖОДЖИК.

По его мнению, „нужно, наконец, перейти в этом вопросе от слов к делу, и уже 17 января Ю.ТИМОШЕНКО в Москве должна официально требовать, чтобы Черноморский флот РФ платил за аренду украинской территории и инфраструктуры по рыночным ценам”. Депутат подчеркивает, что, „по оценками экспертов, рыночная стоимость аренды украинских земель на территории Крыма, занятых под российские военные базы, составляет минимум 2,5 млрд. долларов в год”.

"Россия должна платить полную цену за аренду базы в Севастополе независимо от того, какой будет цена на газ”, – заявил Я.ДЖОДЖИК. Он напомнил, что „во время заключения Соглашения 1997 года "Об условиях базирования Черноморского Флота РФ на территории Украины" Украина имела задолженность перед Российской Федерацией по государственным кредитам, предоставленным по двум Соглашениям в 1993 и 1995 годах, и таким образом было договорено, что в период до 2008 года Россия ежегодно будет платить Украине за аренду баз в Крыму около 98 млн. долларов, и эти средства будут идти в счет погашения долга, после чего оплата будет производиться денежными средствами на рыночных принципах". Я.ДЖОДЖИК подчеркивает, что „в соответствии с этим Соглашением, с 2008 года Украина имеет право установить оплату за базирование Черноморского флота РФ по рыночным ценам”.

"Таким образом, Ю.ТИМОШЕНКО во время переговоров в Москве должна отстоять не только законное право Украины покупать газ по экономически обоснованным ценам, но и гарантированное соглашением от 1997 года – право получать рыночную плату за аренду Черноморским флотом украинской территории и инфраструктуры", – считает член УНП.