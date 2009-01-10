В Симферополе снова ограбили банк

В Симферополе неизвестный ограбил одно из отделений «Ощадбанка».

Как сегодня сообщила по телефону корреспонденту УНИАН старший инспектор общественных связей Симферопольского городского управления милиции Оксана СОРОКОПУДОВА, ограбление в отделении банка по улице Севастопольской произошло 9 января, в 16.40.

Неизвестный молодой мужчина с предметом, похожим на огнестрельное оружие, перепрыгнул стойку в отделении банка, ударил кассира в висок, брызнул в нее из газового баллончика, забрал около 10 тыс. грн. и скрылся. «Неизвестный, на вид 20 лет, славянин, забрал деньги: там были (помимо грн.) и доллары, и евро, и рубли – в переводе выходит около 10 тысяч гривен», - сообщила О.СОРОКОПУДОВА. Другие кассиры, увидев происходящее, нажали на кнопку тревоги.

В Симферополе введен в действие план перехвата, о совершенном ограблении информирован весь личный состав милиции.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2008 года двое неизвестных забрали из кассы одного из отделений «Ощадбанка» в Симферополе около 18 тысяч гривен. Грабители пока не найдены.