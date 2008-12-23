Работники Ялтинского заповедника уничтожили почти 700 деревьев

Прокуратура Ялты возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки 689 деревьев на территории Гурзуфского лесничества, чем государству причинен ущерб на сумму 325 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, действия работников Ялтинского горно-лесного заповедника квалифицированы по ч.1 ст.252, ст.246 Уголовного кодекса Украины ― умышленное уничтожение и повреждение объекта природно-заповедного фонда, незаконная порубка деревьев.

"Установлено, что вырубка деревьев проводилась без специального разрешения ― они не отводились в рубку в установленном порядке и не были предусмотрены лесорубным билетом," ― говорится в сообщении надзорного ведомства.

***Площадь Ялтинского заповедника составляет 14,5 тыс. га.