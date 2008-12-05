До 10 домов Севастополя без тепла
15:44, 05 декабря 2008Крым
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Причина – изношенность теплосетей
Согласно сводкам «Севтеплоэнерго» и ТЭЦ, в Севастополе не отапливаются менее 10 домов.
Об этом сообщает Отдел по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации (СГГА).
Причина – изношенность теплосетей, особенно внутридомовых.
По словам заместителя начальника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Сергея СКИБИНА, возникающие проблемы «уже не носят экстренного характера».
В целом, уверяют севастопольские власти, отопительный сезон идет успешно, работают все котельные города.
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