До 10 домов Севастополя без тепла

Согласно сводкам «Севтеплоэнерго» и ТЭЦ, в Севастополе не отапливаются менее 10 домов.

Об этом сообщает Отдел по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации (СГГА).

Причина – изношенность теплосетей, особенно внутридомовых.

По словам заместителя начальника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства Сергея СКИБИНА, возникающие проблемы «уже не носят экстренного характера».

В целом, уверяют севастопольские власти, отопительный сезон идет успешно, работают все котельные города.