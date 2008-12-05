Лидер коммунистов Крыма назвал огромной утратой кончину Алексия II

Народный депутат Украины, лидер коммунистов Крыма Леонид ГРАЧ назвал смерть Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II огромной потерей не только для христианского мира, но и для всех сторонников сохранения восточнославянской цивилизации.

Л.ГРАЧ выразил соболезнование верующим в связи с кончиной Патриарха.

«Я выражаю искреннее, глубокое соболезнование всем православным верующим. Кончина Патриарха Алексия Второго является огромной потерей не только для Православной Церкви и всего христианского мира, но и для всех сторонников сохранения восточнославянской цивилизации, для всех, кто выступает за гуманизацию общественных отношений, утверждение человеческого достоинства, отказ от культа наживы и потребления», - цитирует Л.ГРАЧА его пресс-служба.