Погода в Крыму на выходные

По прогнозам синоптиков, в пятницу и субботу осадки в Крыму не ожидаются, в воскресенье возможен дождь.

Как сообщает украинский Гидрометцентр, в автономии температура воздуха в пятницу днем составит 15-20 градусов тепла, ночью - 7-12 градусов тепла. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В субботу, 6 декабря, в Крыму днем 14-19 градусов тепла, ночью 6-11 градусов тепла. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

В воскресенье на полуострове температура воздуха днем составит 11-16 градусов тепла, ночью - 6-11 градусов тепла. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

С понедельника синоптики обещают похолодание.