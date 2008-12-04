Финкризис набирает обороты: с ним столкнулись уже 80% украинцев

78,8% украинцев тем или иным образом столкнулись с финансово-экономическим кризисом.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного Институтом проблем управления имени Горшенина.

По его результатам, лишь 18,1% не ощутили на себе кризис, еще 3,1% - не смогли ответить.

В институте отмечают, что это был третий этап исследования, результаты которого дали возможность установить, как изменились потребительские возможности украинцев по сравнению с первыми двумя волнами исследования, которые состоялись в октябре и ноябре этого года.

Эксперты отмечают, что "кризис набирает обороты". Они отмечают, что на протяжении последних двух недель почти на 10% увеличилась часть опрашиваемых, которые ощутили на себе последствия кризиса. На предыдущем, втором этапе исследования, таких было 69,2%.

С 69,2% до 76,1% увеличилось количество тех, кто ощутил кризис в виде стремительного повышения цен, с 2% до 8,1% - из-за потери сбережений.

Следствия кризиса ощутил на себе и рынок труда, свидетельством чего являются массовые сокращения, задержка зарплаты и тому подобное. Так, с начала ноября процент тех, чьи друзья или родственники уже были уволены в результате кризиса, увеличился с 33,9% до 49,6%. Так же увеличилась часть тех, кто столкнулся с задержкой выплаты зарплаты (с 15,3% до 18,3%), переходом на неполную рабочую неделю (с 1,5% до 4,8%) и неоплачиваемым отпуском (с 1,4% до 3,3%).

Анализируя данные телефонного опроса, эксперты Института Горшенина пришли к выводу, что материальная уверенность среднестатистического украинца неуклонно падает. Так, на протяжении последних двух недель совокупная часть тех, кто считает себя обеспеченным, уменьшилась с 38,8% до 34,6%, вместо этого часть тех, кому денег хватает лишь на еду, увеличилась с 36,1% в начале ноября до 41% в конце месяца.

Финансово-экономический кризис вынуждает украинцев более рационально использовать заработанные деньги. Так, за последние две недели существенно увеличилась часть тех украинцев, которые собираются экономить на продуктах питания (с 42% до 53,2%), одежде (с 33,1% до 40,3%), отпуске (с 16,4% до 23,2%) и на развлечениях (с 18,1% до 22,2%). Последние результаты свидетельствуют, что украинцы стремятся экономить даже на медикаментах (15,7%).

Согласно результатам опроса, в результате финансово-экономического кризиса продолжает происходить обесценивание доходов граждан, в частности, из-за подорожания продуктов питания. Так, за последние две недели существенно увеличилось количество опрошенных (с 39,6% до 47,4%), которые тратят на продукты питания от четверти до половины семейного дохода. Более того, последние результаты опроса демонстрируют медленный рост количества тех украинцев, которые в ближайшее время собираются делать продуктовые запасы (с 22,1% до 26,9%).

Результаты опроса продемонстрировали, что большинство респондентов в связи с финансово-экономическим кризисом считают, что Украину ожидают серьезные политические и социальные потрясения (62,2%). Украинцы испытывают недоверие как к власти, которая, по их мнению, не способна преодолеть экономический кризис (62,4%), так и к СМИ, которые или замалчивают информацию о реальном состоянии кризиса (37,1%), или излишне нагнетают ситуацию вокруг него (21,9%).

Ответственность за преодоление кризиса респонденты возлагают, главным образом, на Президента (48,8%), премьер-министра (39,3%) и на парламент (38,9%). Следует отметить, что подобные настроения характерны для всех слоев общества, и не зависят от уровня доходов, что позволяет говорить о росте общественного недоверия и разочарования в способности украинских политических сил преодолеть финансово-экономический кризис, отмечают в Институте Горшенина.

Третий этап исследования "Пульс кризиса" проводился Институтом Горшенина методом телефонного опроса с 27 ноября по 2 декабря 2008 года в 25 областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Всего, по случайной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины были опрошены 1000 респондентов, представляющих взрослое население в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности относительно объекта исследования не превышает +/- 3,4%.

Первый этап исследования "Пульс кризиса" проводился с 22 по 25 октября, второй – с 5 по 10 ноября 2008 года.