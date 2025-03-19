Загадочные смерти, напряженный сюжет и неожиданный финал: телеканал 2+2 покажет детективный мистический сериал 'Злые духи'

Премьера ленты состоится в апреле.

Телеканал 2+2 покажет мистический четырехсерийный детектив "Злые духи" со звездами украинского кино - Александром Яцентюком и Александром Яремой в главных ролях. Их героям придется распутывать клубок интриг. Следователь из Киева Маркиян Сыч (Александр Яцентюк) после ранения приезжает на реабилитацию в живописное карпатское село Ясени. Но о спокойствии он может только мечтать: на одном и том же месте одна за другой происходят загадочные смерти. Местный участковый Басюк (Александр Ярема) хочет побыстрее закрыть дело, а жители села обвиняют во всем злых духов и таинственную Мару. Маркиян присоединяется к расследованию и выясняет, что все вокруг скрывают правду, имеют свои секреты и боятся говорить о прошлом. Что же на самом деле происходит в тихом карпатском селе, найдут ли следователи общий язык и смогут ли они вывести всех на чистую воду?

Подготовительный период, с поиском локаций, глубоким исследованием традиций и национального колорита, длился почти полгода. Кроме того, актеры изучали карпатский диалект, много общались с местными жителями. Во время съемок Александр Ярема уже разговаривал так, будто родился в Карпатах.

Сериал снимали летом 2024 года в Киеве и в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды", который расположен во Львовской области. Поэтому зрители смогут полюбоваться живописными пейзажами с древними горами, вековыми лесами, водопадами и горными потоками.

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Чтобы добраться до места съемки на скалах, актерам и группе ежедневно приходилось преодолевать пешком по несколько километров крутых подъемов. Во время съемок не обошлось без мистики. Кстати, актер Олекса Городенко, который органично воплотил роль мольфара, рассказал, что и в реальной жизни разбирается в этом. Он даже провел определенные обряды, чтобы съемки прошли, как задумано.

"Это не просто детективная история, построенная на контрасте двух главных персонажей. Каждый персонаж ленты максимально вовлечен, нет второстепенных. Они все причастны к загадочным событиям, что-то знают и что-то скрывают, держа в напряжении до самого финала. Кроме того, мы органично добавили в сериал фольклор и национальный колорит: в языке, поведении героев, декорациях, костюмах. Значительно помог собственный опыт, поскольку я родился в тех краях, также Александр Яцентюк - родом из Львовщины. А мистики в сериале добавляют местные легенды и настоящий мольфар", - рассказал шоуранер проекта Владимир Москалец.

Главных героев сыграли заслуженный артист Украины Александр Ярема и Александр Яцентюк, знакомый зрителям 2+2 по сериалу "Холод". Также в ленте снимались Иван Залуский, Яна Ключник, Исабель Меркулова, Дмитрий Палеев-Барманский, Наталья Корецкая, Остап Репка, Дана Кузь, Олекса Городенко, Назар Ян Божик, Федор Смирнов и другие.

Сериал снят 1+1 Продакшн Originals по заказу телеканала 2+2. Продюсеры: Сергей Кизима, Аким Галимов, Оксана Янко-Коваленко, Олеся Пазенко. Шоураннер: Владимир Москалец. Исполнительный продюсер: Илона Гребенюк. Режиссер-постановщик: Денис Тарасов. Оператор-постановщик: Андрей Поливаный-Бухтияров. Автор идеи: Анна Юрловская. Авторы сценария: Анна Юрловская, Наталья Волынская, Владимир Москалец.

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