В 2021 году организаторы ожидают участие около 700 человек.

3 октября 2021 года в Киеве состоится шестой ежегодный Марш Памяти для почтения памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

Прошло 80 лет с начала самого массового расстрела в истории человечества. В 1941 году всего за два дня, 29-30 сентября, более 33 000 киевлян, большинство из которых были евреями, были расстреляны нацистами в Бабьем Яру. Массовые убийства здесь продолжались до освобождения Киева — всего погибло более 120 000 мужчин, женщин и детей.

Участники Марша Памяти соберутся в воскресенье, 3 октября 2021 года, в 12:00 на площади перед кинотеатром "Киевская Русь" и колонной пройдут в Бабий Яр, чтобы почтить память погибших и напомнить миру о том, что подобное не должно повториться.

Марш Памяти — это личная инициатива, которая выросла в массовый социальный проект. Организаторы Марша — немецкий бизнесмен, поэт и общественный деятель Евгений Городецкий и активист Дмитрий Юринов.

Участники Марша Памяти прошлых лет — это жители Киева, Житомира, Одессы, Чернигова, Белой Церкви, Днепра, Харькова и других городов Украины, представители разных народов Украины и других стран, сотрудники дипломатических учреждений, представители еврейских общин Украины и мира, работники Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", ученики украинских, еврейских и немецких школ, украинские и международные СМИ.

В 2021 году организаторы ожидают участие около 700 человек, среди которых также будут дети — ученики еврейских школ Белой Церкви, Миргорода, Житомира, Запорожья, Винницы и Киева.

Программа Марша 3 октября 2021 года:

12:00 — участники Марша собираются на площади возле кинотеатра "Киевская Русь" по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 93;

12:15 — организаторы Марша проводят брифинг участников по поводу маршрута и правил поведения во время шествия;

12:20 — участники Марша колонной идут к памятнику "Менора" в Бабьем Яру (маршрут шествия тот же, по которому шли киевляне в 1941-м году);

13:30 — в Бабьем Яру раввин, которого пригласили организаторы, прочитает поминальную молитву;

13:45 — Марш завершается.

Страница мероприятия в Facebook доступна по ссылке.

Автор: Григорий Бондарь