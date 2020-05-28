Трижды по 101 минуте, или что вам следует знать о пожарной безопасности, кроме номера 101

30 мая впервые в Украине состоится общенациональный марафон по пожарной безопасности, который организует международный образовательный центр Safety Park. В рамках марафона будут проведены три бесплатные онлайн-лекции по пожарной безопасности.

Зарегистрироваться может любой желающий старше 12 лет. В качестве лектора выступит опытный спасатель со стажем оперативной работы более 15 лет - Александр Стерликов.

Узнать больше о вебинарах и зарегистрироваться можно по ссылке: https://bit.ly/2Mc9zKZ.

Лекции пройдут в рамках комплексного курса #Курс100, который недавно стартовал для студентов центра Safety Park. На нем 500 человек разного возраста обучаются лучших мировых практик и инструментов защиты жизни и здоровья в 15 направлениях безопасности.

Организаторы сообщили, что раз в неделю будут приглашать к просмотру лекций курса всех желающих:

"Мы очень счастливы, что наш комплексный #Курс100 заинтересовал многих людей и мы получили тысячи заявок на поступление. Но, к сожалению, мы смогли зачислить на курс только 500 студентов. По многочисленным просьбам тех, кто не прошел отбор или не имел возможности проходить весь курс, мы решили раз в неделю делать открытые лекции для всех желающих.", - рассказывает Ольга Дробышева, основательница проекта.

Расписание лекций на 30 мая:

10:00 - 12:00 Пожарная безопасность на транспорте. Что делать при пожаре на различных видах транспорта (автомобиль, автобус, поезд, метро, ​​самолет, водный транспорт). Типичные ошибки. Правильный протокол действий. 15:00 - 17:00 Пожарная безопасность в быту. Запах дыма - повод вызвать пожарную? Что делать, если в доме пожар (в жилом, в гостинице, в ТРЦ). Типичные ошибки. Правильный протокол действий. 19:00 - 21:00 Пожарная безопасность на предприятии. Что делать. Типичные ошибки. Правильный протокол действий.

Следить за новыми лекциями можно на страницах образовательного центра в Facebook и Instagram.

Генеральный партнер Safety Park - Grawe Ukraine, партнеры - Winner, Vodafone и Центр общественного здоровья Украины.

Информационные партнеры: «Информатор Киев», «РБК-Украина», «Апостроф», «Джем ФМ», «Киев Автомобильный», «Шкільний світ» и European Business Association.

Мероприятие лекций в Facebook: https://bit.ly/2Aegl00.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram