Уже в эту среду, 13-го января в 16:00, «Азов» покажет стране документальный фильм об одном из наиболее значимых эпизодов своей истории – восьми месяцах несения службы на передовой Светлодарской дуги. События, произошедшие на этом участке фронта в районе оккупированной врагами украинской Горловки в 2019 году, навсегда запечатлелись в памяти каждого солдата подразделения: здесь полк получил свои самые яркие победы и, к сожалению, познал горечь потерь.

После восьми месяцев борьбы с пророссийскими террористами «Азов» жестко диктовал врагу свои условия и продвинул линию фронта вперед. Враг вынужден был бежать, выводить свои войска на другие границы, нести постоянные потери. Результатом работы наших военных стали десятки убитых и раненых оккупантов, уничтожение тяжелой и бронированной техники, российских беспилотников и радиолокационных систем агрессора.

Какой вклад внес "Азов" в победу Украины в российско-украинской войне и как выглядит настоящая жизнь на передовой, которую прожили азовцы — смотрите в документальном фильме пресс-службы полка на YouTube "AZOV Media" 13 января в 16:00:

https://www.youtube.com/c/AZOVmedia

Видео анонса:

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Автор: УНИАН